Ярость и аутоиммунные заболевания: существует ли связь между подавленным гневом и кризисом женского здоровья?

Многие женщины подсознательно борются с проявлением гнева. И только немногим из них специальная терапия помогает осознать, насколько глубоко укоренилась эта проблема — женщины приучены к самозамалчиванию, к заботе, сохраняя при этом тишину и вежливость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии