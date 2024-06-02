Иногда секунды играют глобальную роль в жизни. Просто в тот момент решается - или, или. Например, сердечники носят с собой "пшикалки", такие мини-скорые.
Они считают, что они - Боги
Комментарии
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Иван Иваныч
Вот эту запись показать Колокольцеву и Путину вместе с Дюминым и пусть решают вот это барство
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10 час.
Виктор Рыбаков
Страну надо тщательно чистить от тварей разных мастей!
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10 час.
Александр Пятнистый
какое еще пожизненное? пристрелить при "попытке к бегству"
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1 час.
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