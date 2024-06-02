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Они считают, что они - Боги

Они считают, что они - Боги

Иногда секунды играют глобальную роль в жизни. Просто в тот момент решается - или, или. Например, сердечники носят с собой "пшикалки", такие мини-скорые.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Вот эту запись показать Колокольцеву и Путину вместе с Дюминым и пусть решают вот это барство
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10 час.
Виктор Рыбаков
Страну надо тщательно чистить от тварей разных мастей!
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10 час.
Александр Пятнистый
какое еще пожизненное? пристрелить при &quot;попытке к бегству&quot;
Ответить
1 час.

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