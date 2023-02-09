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2 гаубицы, склад боеприпасов и артиллерийскую систему уничтожили ВС РФ

2 гаубицы, склад боеприпасов и артиллерийскую систему уничтожили ВС РФ

РИАМО - 9 фев. На купянском и красно-лиманском направлениях российской спецоперации военные уничтожили американскую артиллерийскую систему М777, установку РСЗО «Град», 2 гаубицы Д-20, склад боеприпасов, сообщает пресс-служба российского Миноброны.

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