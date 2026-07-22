Банковская «вторая рука»: как новый сервис подтверждения операций изменит защиту наших денег

Когда я впервые услышала о законе, обязывающем банки внедрить сервис «второй руки», первой мыслью было: наконец-то кто-то подумал не только о цифровых технологиях, но и о живых людях, которые теряются в этом мире бесконечных пуш-уведомлений и мгновенных переводов.