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Кухня и дом

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Банковская «вторая рука»: как новый сервис подтверждения операций изменит защиту наших денег

Банковская «вторая рука»: как новый сервис подтверждения операций изменит защиту наших денег

Когда я впервые услышала о законе, обязывающем банки внедрить сервис «второй руки», первой мыслью было: наконец-то кто-то подумал не только о цифровых технологиях, но и о живых людях, которые теряются в этом мире бесконечных пуш-уведомлений и мгновенных переводов.

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