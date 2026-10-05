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The Eurasia Daily news agency

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The Russian Foreign Ministry indicated why Russia has intensified strikes on Ukraine

The Russian Foreign Ministry indicated why Russia has intensified strikes on Ukraine

Amplification of blows Russian Armed Forces on military facilities on Ukraine is designed to deprive Vladimir Zelensky of the possibility of escalation and the ability to damage the Russian economy as much as possible.

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