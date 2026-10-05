Amplification of blows Russian Armed Forces on military facilities on Ukraine is designed to deprive Vladimir Zelensky of the possibility of escalation and the ability to damage the Russian economy as much as possible.
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