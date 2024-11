Британский военный флот уже не устрашает, а смешит

Американский консервативный портал The Daily Signal опубликовал статью двух экспертов аналитического центра The Heritage Foundation, Сидни Хадсона и Уилсона Бивера, The British Submarine Problem and What It Means to US Security («Проблема британских подводных лодок и ее значение для безопасности США»), в которой жестко критикуются британские власти, превратившие свой некогда могучий военно-морской флот в посмешище для всего мира.