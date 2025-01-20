Овечкин рассказал, скольких усилий ему стоило вернуться на лед после травмы

«Большая восьмерка» не оставляет шансов поехать на последнюю в жизни хоккеиста Олимпиаду. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о восстановлении после перелома ноги, из-за которого он пропустил больше месяца.