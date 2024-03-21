Головин зарабатывает 300 тысяч евро в месяц в «Монако». Выше зарплата только у Бен-Йеддера (L’Equipe)

L’Equipe обнародовал данные о зарплатах футболистов монегасков. Самым высокооплачиваемым игроком «Монако» является нападающий Виссам Бен-Йеддер, вторую строчку делят полузащитники Александр Головин и Денис Закария.
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