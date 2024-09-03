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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнилов о Кузнецове: «Может близко к первому месту списка бомбардиров закончить. Но когда партнеры постоянно меняются, тяжело показывать стабильный результат»

– Не было ли у вас удивления от подписания Кузнецова в СКА? – Конечно, удивление было. Он и раньше говорил, что задумывался об отъезде, но в это тяжело верилось.

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