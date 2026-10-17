Имбирь Это, пожалуй, главная осенняя специя. Эндокринологи отмечают, что имбирь актуален из-за противовоспалительных свойств и способности давать выраженное ощущение тепла благодаря содержащимся в нём гингеролам.
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