Журналист Джорджо Бьянки в беседе с РИА Новости отметил, что снижение уровня жизни в Италии непосредственно связано с внешнеполитическим курсом Рима по отношению к России, и это не остается незамеченным обывателям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии