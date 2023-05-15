Военное обозрение

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Кража бриллиантов. Падение клана Константиновичей

Кража бриллиантов. Падение клана Константиновичей

Громкие истории вокруг драгоценностей могли укрепить позиции монархов или погубить их, а связанные с украшениями события имели огромное значение для общественности – и уж точно для самих августейших особ.

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