Подборка интересных и необычных фотографий Российской Империи

Исторические фотографии — настоящая машина времени, способная перенести нас на сотню лет назад. С каждым годом в интернете появляется всё больше таких снимков, и благодаря им можно увлекательно изучать жизнь людей прошлого, их быт и особенности повседневности.
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