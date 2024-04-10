Бутылки, пакеты и рваный башмак - что шинники собрали на субботнике.

В субботу, 5 апреля, в Первомайском районе прошел районный субботник, в рамках которого работники предприятий и организаций провели традиционную весеннюю уборку: привели в порядок собственные, прилегающие и закрепленные территории.
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