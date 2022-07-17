Блогер Лена Миро предсказала расставание Веры Брежневой и Константина Меладзе из-за первой жены

Блогер Лена Миро высказалась о сложившейся в жизни украинской певицы Веры Брежневой ситуации. Журналист считает, что исполнительница и ее супруг продюсер Константин Меладзе скоро разойдутся, и их семейная идиллия закончится, передает «Пятый канал».