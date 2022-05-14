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«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» видео с отсылками к «Газпрому», ВАР, «Сочи» и «Оренбургу» под песню «Проклятый старый дом»

«Спартак» опубликовал ролик, анонсирующий игру 29-го тура РПЛ с «Зенитом». Видеоряд содержит большое количество отсылок: к системе видеоповторов, Fan ID, футбольным экспертам, использованию клубных бюджетов и к другим элементам футбольной культуры.

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