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  • victor vedmedev
    Давно пора!Конфискация имуще...
  • лина любимцева
    Прибалтийское дерьмо проявилось "во всей красе".Гримасы тоталитар...
  • Регина Толстоброва
    Теперь в Прибалтике. как и на украине рулят фашисты.Поэтому и порядки такие.Гримасы тоталитар...

Ещё интересная информация по главарю узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова

Ещё интересная информация по главарю узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова

Который сейчас сидит в СИЗО. Как оказалось, он часто сотрудничал с различным зарубежным СМИ. Вот, например, цитата из его интервью изданию «Радио свобода», которое активно поддерживают сепаратистские организации и движения в регионах РФ:«Я советую узбекистанцам ехать в Россию, чем возвращаться в Узбекистан, где царит диктаторский режим, где они не смогут прокормить свои семьи.

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