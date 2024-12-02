Главный гериатр Минздрава считает, что человек в 60 лет находится «на пике возможностей», а молодость — «понятие относительное»

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева заявила, что в будущем возрастные классификации людей изменятся, исходя из демографической ситуации, а также будут расширены границы молодого и среднего возрастов.
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