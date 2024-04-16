Ждать ли изменений в нефтяном секторе: эксперт о вероятности поглощений и слияний Татьяна АрестоваВ современном мире нефтяной сектор продолжает привлекать внимание экспертов и инвесторов своей динамикой и потенциалом.
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