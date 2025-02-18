❌ Никитский ботанический сад закрыли до 21 февраля Все парки учреждения будут закрыты для посещения из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ботсада.
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❌ Никитский ботанический сад закрыли до 21 февраля Все парки учреждения будут закрыты для посещения из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ботсада.