Фигурист Энберт сообщил, что ждет возвращения Костомарова на лед в различных шоу

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что готовит новые программы для выступления на шоу с Евгенией Медведевой, анонсировал выход ролика с Александрой Трусовой на своем Youtube-канале, признался, что ожидает вновь увидеть на льду Романа Костомарова, а также предположил, вернется ли Анна Щербакова на лед в сезоне-2023/24 после мононуклеоза.