Резаки проходческого щита "Надежда" поменяют за 97 млн

Метростроевцы тянут на север Петербурга Невско-Василеостровскую линию подземки. В районе пересечения Шуваловского и Комендантского проспектов появится пересадочная станция «Каменка» (проектное название «Зоопарк»).
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