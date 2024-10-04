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Резаки проходческого щита "Надежда" поменяют за 97 млн

Резаки проходческого щита "Надежда" поменяют за 97 млн

Метростроевцы тянут на север Петербурга Невско-Василеостровскую линию подземки. В районе пересечения Шуваловского и Комендантского проспектов появится пересадочная станция «Каменка» (проектное название «Зоопарк»).

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Комментарии
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Виктор Луговой
К слову... &quot;Богатырский проспект&quot; - было предварительное название для ещё неоткрывшейся &quot;Пионерской&quot; (1982). Ещё более раннее название (при строительстве) было - &quot;Богатырская&quot;.
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