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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слот о «Ливерпуле»: «Большинство футболистов еще довольно молоды, их лучшие годы еще впереди. Это положительный момент»

«У нас все хорошо. Футболисты могут дать команде даже больше, чем мы показывали до сих пор. Но думаю, что такое чувство есть у каждого тренера.

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