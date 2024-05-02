Можете представить себе человека, приходящего в неописуемый восторг каждый раз, когда ему дают взаймы? Тут всплывают сразу несколько обстоятельств, обращающих на себя внимание Источник изображения: politnavigator.
Рыдайте, Тарасы! Вам дали денег
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Хохлов легче разводить чем лохов. Пиндосы это давно поняли. Вся помощь тарасам и иыколам это кредит на 100 лет и неважно получили они его или нет.
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12 час.
СЗ
Светлана Зуева
Щирые долбодятлы.....статья хорошая,спасибо! Посмеялась от души над названиями этих чубаноидов🤣🤣🤣🤣
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6 час.
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