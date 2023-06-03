Темы дня

124 693 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россия Родина моя
    Отчислить и студентов - русофобов, чтоб потом мозги детям не пудрилиЕсли Россия не по...
  • Владислав Владислав
    На окраине Наглоскунсы испытывают боевую химию новых поколений для боевых хомячков, то есть туземцев, которых не жалко.Безумие украински...
  • Малик Гумеров
    "только животворящий пинок сверху может решить эту проблему?"= Только пинок  СНИЗУ ПО ЗАДНИЦАМ  и ТУМАКИ ПО МОРДАСАМ ...Если Россия не по...

Гроссмейстер Сергей Карякин отказался играть на Кубке мира без флага и гимна

Гроссмейстер Сергей Карякин отказался играть на Кубке мира без флага и гимна

Юрий Кот В наше непростое время и решения порой непростые. С одной стороны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх