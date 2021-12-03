В Зимбабве начали ревакцинацию из-за появления штамма «Омикрон»

В Зимбабве начнется ревакцинация против коронавирусной инфекции медработников, а также жителей из групп риска из-за появления штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.
В Зимбабве начнется ревакцинация против коронавирусной инфекции медработников, а также жителей из групп риска из-за появления штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.
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