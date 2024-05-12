Губернатор раскрыл подробности обрушения многоэтажки в Белгороде из-за атаки ВСУ

Губернатор Гладков: подъезд многоэтажки в Белгороде обрушился из-за удара ВСУ Весь подъезд многоэтажного жилого дома в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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