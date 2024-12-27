В парламенте Азербайджана обвинили Россию в сбитии самолета рейса Баку – Грозный

Российская сторона должна принести извинения за якобы имевший место удар средствами ПВО по пассажирскому лайнеру Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшему по маршруту Баку – Грозный, заявил депутат парламента Азербайджана, член комитета по международным отношениям Расим Мусабеков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии