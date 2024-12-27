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Несекретные материалы

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В парламенте Азербайджана обвинили Россию в сбитии самолета рейса Баку – Грозный

В парламенте Азербайджана обвинили Россию в сбитии самолета рейса Баку – Грозный

Российская сторона должна принести извинения за якобы имевший место удар средствами ПВО по пассажирскому лайнеру Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшему по маршруту Баку – Грозный, заявил депутат парламента Азербайджана, член комитета по международным отношениям Расим Мусабеков.

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Комментарии
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Eduard
Простой вопрос азерам:&quot;Зачем? Зачем вы врете&quot;?Идите задницу Щольцу лижите если вам так нравится!
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18 час.
Eduard
Современный Запад это одна банда,вме в крови и думают,что люди тупые и зажратые!
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18 час.
В
Валентина
да-а, я думала они там что-то про терр.акт, а они вон как повернули...
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15 час.

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