«Можно и за рубли» – Латвия заключила контракт с РФ на поставку газа до 2030 года

Акционерное общество «Латвияс Газ» заключило стандартный для стран ЕС валютный контракт с компанией «Газпром» до 2030 года и согласилось открыть рублёвый счёт в «Газпромбанке» для конечной оплаты газа в российских рублях по предложенной схеме.