Буцкая: за кормление грудью ребенка в общественном месте женщин могут штрафовать

Заместитель руководителя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Государственной думы Татьяна Буцкая сообщила, что в нижнюю палату парламента планируется внести ряд законопроектов, направленных на защиту и поддержку матерей с маленькими детьми.
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