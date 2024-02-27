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Буцкая: за кормление грудью ребенка в общественном месте женщин могут штрафовать

Буцкая: за кормление грудью ребенка в общественном месте женщин могут штрафовать

Заместитель руководителя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Государственной думы Татьяна Буцкая сообщила, что в нижнюю палату парламента планируется внести ряд законопроектов, направленных на защиту и поддержку матерей с маленькими детьми.

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Комментарии
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В
Владимир
Женщина с ребенком-это мадонна. И ее действия по кормлению ребенка, даже в общественном месте, никакому обжалованию не подлежат. Кто против-полные дебилы и идиоты!!!
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17 час.
Сергей Иовенко
Так этого добра после распада у нас теперь валом.
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17 час.

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