«Нас ждет потрясающий 2025 год»: Ирина Дубцова показала, как проводит новогодние каникулы с бойфрендом

Ирина Дубцова показала, как проводит новогодние каникулы с новым бойфрендом. Накануне артистка опубликовала снимок, где она была запечатлена в компании молодого человека, с которым и встретила 2025-ый год.
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