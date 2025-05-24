Британия обязалась уведомлять Маврикий о военных операциях с островов Чагос

Великобритания будет обязана информировать Маврикий о военных операциях с участием подразделений, размещенных на острове Диего-Гарсия архипелага Чагос, говорится в соглашении о передаче суверенитета над островами, 25 мая сообщает GB News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии