Трех мигрантов привезли в военкомат из нежилых помещений у Хилокского рынка

В Новосибирске сотрудники военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону совместно с сотрудниками УМВД России по Новосибирской области, Управления по вопросам миграции проведен очередной рейд по хостелам Кировского района Новосибирска.
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