Индия расширила список продуктов, на которые распространяются ограничения на экспорт

Индия расширила свой список продуктов питания, на которые распространяются ограничения на экспорт, поскольку правительство Нью-Дели стремится контролировать цены на внутреннем рынке в преддверии национальных выборов в 2024 году.
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