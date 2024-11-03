Во Владивостоке популярный горнолыжный курорт выставили на продажу

Горнолыжный курорт «Синяя сопка» в пригороде Владивостока выставили на продажу, сообщает PRIMPRESS. На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже курорта «Синяя сопка» – крупнейшего горнолыжного комплекса на полуострове Муравьева-Амурского.
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