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Тульские новости

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Наталья Архипова назначена председателем правительства Тульской области

Наталья Архипова назначена председателем правительства Тульской области

Наталья Архипова, ранее курировавшая демографию, социальную политику и медицину, теперь займется также экономикой, финансами, строительством и имущественным комплексом региона.

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