Глава МИД Ван И: Россия и Китай способны устранять препятствия в сотрудничестве

Отношения Москвы и Пекина постоянно расширяются Китай и Россия могут устранить препятствия в сфере сотрудничества, какими бы сильными ни были внешние помехи и давление, сообщил в интервью РИА Новости глава Министерства иностранных дел КНР Ван И.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии