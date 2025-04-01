Глава МИД Ван И: Россия и Китай способны устранять препятствия в сотрудничестве

Отношения Москвы и Пекина постоянно расширяются Китай и Россия могут устранить препятствия в сфере сотрудничества, какими бы сильными ни были внешние помехи и давление, сообщил в интервью РИА Новости глава Министерства иностранных дел КНР Ван И.