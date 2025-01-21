"Военкоры Русской Весны" поведали о том, что творится на фронте. Если вкратце — Зеленскому радоваться нечемуВ телеграм-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны" пишут, что украинские ресурсы признают успехи России в Харьковской области.