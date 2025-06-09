В Казани в День России выступят «Отпетые мошенники», «Марсель» и «Каспий»

Автор: Александра Давыдова Фото: скриншот презентации начальника управления культуры горисполкома Азата Абзалова Хедлайнерами концерта ко Дню России, который пройдет у Центра семьи «Казан» 12 июня, станут Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ, а также группы «Марсель», «Каспий» и «Отпетые мошенники».