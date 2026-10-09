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Пятый канал

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Ушел гулять и не вернулся: четырехлетнего мальчика разыскивают в Рязани

Ушел гулять и не вернулся: четырехлетнего мальчика разыскивают в Рязани

В Рязани разыскивают четырехлетнего мальчика, который не вернулся с прогулки. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

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