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Татар-информ

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«Яндекс» рассказал об ограничении части функций «Диска» ради работы сервисов

«Яндекс» рассказал об ограничении части функций «Диска» ради работы сервисов

Компания «Яндекс» ради восстановления работы сервисов приняла решение ограничить функционал «Яндекса 360», включая и «Яндекс Диск».

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