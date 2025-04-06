Ожидается ли крупная распродажа криптовалют

Недавние обсуждения подчеркнули возможность значительной волны продаж в секторе криптовалют. Опасения по поводу повышения тарифов привели к задержке ценовой тенденции в биткоинах, что вызвало вопросы среди трейдеров о будущем направлении рынка.
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