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На Колыме следователи наградили уроженцы Турции за спасение беременной

На Колыме следователи наградили уроженцы Турции за спасение беременной

В Магадане наградили гражданина Турции Имама Аталаева за спасение тонущей беременной. Медаль "Доблесть и отвага" ему вручила руководитель следственного управления СК РФ по Магаданской области Александра Просина.

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