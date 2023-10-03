На Колыме следователи наградили уроженцы Турции за спасение беременной

В Магадане наградили гражданина Турции Имама Аталаева за спасение тонущей беременной. Медаль "Доблесть и отвага" ему вручила руководитель следственного управления СК РФ по Магаданской области Александра Просина.
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