👍 Крымские санатории берут курс на технологии. Что сегодня предлагают отдыхающим? УЗИ с искусственным интеллектом в Сакской здравнице и нейротренажёры биологической обратной связи на Южнобережье.
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