В РФ обсуждают повышение порога по нулевому НДС для общепита

Власти обсуждают повышение порога для предприятий общепита, позволяющего не платить налог на добавленную стоимость (НДС) — с 2 до 3 млрд рублей в год, рассказали «Известиям» три источника в бизнес-кругах.
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