БДИПЧ ОБСЕ заявило, что осведомлено об атаке ВСУ на Белгород

РИА Новости/Антон Вергун Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осведомлено о том, что ВСУ устроили ракетный обстрел мирных жителей Белгорода.
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