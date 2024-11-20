Не до поставок в Европу: потребители США остались без газа

Зима уже близко, а вместе с ней и пик спроса на природный газ в Северном полушарии. Для крупнейшего в мире производителя природного газа это может означать большую волатильность цен и потенциальную нехватку поставок.
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