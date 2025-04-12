Трамп объяснил нежелание ехать в ЮАР на G20

Причиной нежелания США участвовать в саммите «Группе двадцати» (G20) в Южно-Африканской Республике являются «убийства белых фермеров» в этой стране, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 12 апреля в соцсети Truth Social.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии