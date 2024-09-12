В США заявили, что Россия может завершить конфликт на Украине в любой момент

ВАШИНГТОН, 13 сентября, ФедералПресс. В Вашингтоне заявили, что в Белом доме идут дискуссии по поводу заявлений президента России Владимира Путина о том, что страны НАТО сейчас обсуждают возможность прямого участия в конфликте на Украине.