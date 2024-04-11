Бритни Спирс может зарабатывать $100 млн в год благодаря OnlyFans

Менеджер платформы спрогнозировал певице колоссальный доход, если она создаст на ней аккаунт. Менеджер OnlyFans рассказал Daily Mail, что Бритни Спирс могла бы зарабатывать около 100 миллионов долларов в год, если бы она присоединилась к платформе.
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